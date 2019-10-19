В Ингушетии ярмаркой подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли

МАГАС, 19 октября. /ТАСС/. Итоги годовой работы сельскохозяйственной отрасли Ингушетии подвели в регионе выставкой "Дошо гуйре" (золотая осень), которая также приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

"Ваши труды и заботы нескончаемы, длятся в любой сезон, но эту осеннюю пору принято считать завершением сельскохозяйственного года. Наша сегодняшняя выставка-ярмарка - своеобразное подведение его итогов. Любые слова благодарности в ваш адрес не будут чрезмерными, они отразят лишь малую часть нашей признательности. Спасибо всем работникам АПК за ваш героический труд", - передает пресс-служба слова первого вице-премьера республики Михаила Илезова.

В выставке, которая расположилась на площадке перед республиканским домом культуры, приняли участие около 50 сельхозпроизводителей из Ингушетии и других регионов СКФО.

"Проведение ярмарки "Дошо гуйре" - это возможность для местных жителей приобрести высококачественные продукты по низким ценам, а также отличная возможность обменяться опытом между самими сельхозпроизводителями. На ярмарке представлены овощи, фрукты, молочная и мясная продукция, консервы и мед, выращенные и полученные на территории республики и других субъектов СКФО", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Магамеда Гагиева.

Выставка "Дошо гуйре" традиционно проводят в регионе после участия во Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень", которая в этом году проходила в Москве с 9 по 12 октября. По итогам участия в юбилейном аграрном форуме стенд Ингушетии получил Гран-при. Кроме того, пчеловоды региона завоевали четыре золотые медали, а дипломы от организаторов выставки получили более 40 предприятий и КФХ республики.