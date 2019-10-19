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В Карачаево-Черкесии прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка

На ней были представлены мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, молочная продукция, рыба, приправы и мед

ЧЕРКЕССК, 19 октября. /ТАСС/. Осенняя ярмарка прошла в городе Черкесске Карачаево-Черкесии с участием более 200 сельхозтоваропроизводителей, рассказали в субботу в региональном Минсельхозе.

"Сегодня по поручению Главы КЧР Рашида Темрезова в Черкесске прошла традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка, организованная Министерством сельского хозяйства КЧР и Министерством промышленности и торговли КЧР", - рассказали в министерстве.

На ярмарке были представлены мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, молочная продукция, рыба, приправы и специи, мед, овощи по ценам ниже рыночных на 15-25%. Свою продукцию представили сельхозтоваропроизводители из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Ставропольского края и Адыгеи. Также в ходе ярмарки для жителей Карачаево-Черкесии выступили республиканские творческие коллективы.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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