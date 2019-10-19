Спартакиада по сдаче норм ГТО среди госслужащих в Дагестане собрала около 400 человек

МАХАЧКАЛА, 19 октября. /ТАСС/. Республиканская спартакиада по выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди государственных гражданских служащих Дагестана прошла в субботу на стадионе им. Елены Исинбаевой в Махачкале. Участие в ней приняли около 400 человек, сообщил ТАСС первый замминистра по физической культуре и спорту республики Зайнал Салаутдинов.

"В мероприятии принимают участие представители министерств и ведомств республики, а также работники администрации главы и правительства региона, Народного Собрания, то есть сегодня практически все государственные служащие Дагестана участвуют в выполнении норм комплекса ГТО. Отрадно, что очень много людей пришли сдавать нормы ГТО. Сегодня здесь около 400 человек", - сообщил Салаутдинов.

По его словам, по выполнению норм ГТО по итогам девяти месяцев этого года Дагестан с 85-го места поднялась на 13-е место. "Был разработан план мероприятий до конца года, и эта работа дала свои позитивные результаты. К концу года, надеемся, что республика войдет в десятку лучших регионов страны", - отметил замминистра.

По данным Минспорта региона, к участию в спартакиаде были допущены госслужащие республики и работники подведомственных учреждений в возрасте от 18 до 70 лет и старше, относящиеся к VI, VII, VIII, IX, X, XI ступеням комплекса ГТО и зарегистрированные в автоматизированной информационной системе ГТО.

В программу нормативов вошли бег на разные дистанции, подтягивание на высокой перекладине, подтягивание на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами. Кроме того, чиновники стреляли из пневматической винтовки из положения сидя или стоя, прыгали в длину с места, поднимали туловище из положения лежа, бегали кросс, метали снаряд.

Первая спартакиада ГТО среди госслужащих Дагестана прошла в октябре 2017 года, участие в ней приняли около 200 человек. Тогда нормы ГТО, как сообщал ТАСС, выполнили более половины участвовавших в соревнованиях чиновников.

ГТО

Дагестан одним из первых регионов России приступил к работе по внедрению комплекса ГТО. В сентябре 2014 года распоряжением главы республики был утвержден план мероприятий поэтапного внедрения ГТО. В рамках реализации этого плана был создан республиканский центр тестирования ГТО, а также в 50 районах и городах региона функционируют муниципальные центры тестирования.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной трудности. Комплекс ГТО, использовавшийся в советское время, был возрожден в России в 2014 году.