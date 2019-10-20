Памятник на месте встречи Николая II с невестой установят в 2020 году в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Памятник на месте встречи будущего российского императора Николая II с невестой, принцессой Алисой Гессенской, будущей российской императрицой Александрой Федоровной, будет установлен в крымской Алуште в 2020 году, сообщил ТАСС в воскресенье советник канцелярии главы дома Романовых в Крыму Владислав Пилькевич.

"Сегодня был заложен памятный знак в Алуште, на месте, где в 2020 году будет установлен памятник в память о встрече цесаревича Николая, будущего российского императора со своей невестой - принцессой Алисой Гессенской-Дармштадской и Прирейнской", - сообщил Пилькевич.

По его словам, в открытии памятного знака принял участие великий князь Георгий Михайлович, наследник главы российского императорского дома Марии Владимировны.

Памятный знак открыт по инициативе общества "Двуглавый орел", фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и фонда Святого Владимира.

10 октября 1894 года цесаревич Николай в Алуште встретил принцессу Алису, которая направлялась в Ливадию, после того как приняла его предложение стать супругой наследника российского престола. В Ливадии Николая и Алису на брак благословил император Александр III.

Встреча проходила на даче генерала Голубова, которую еще называли дачей "Голубка". В настоящее время здесь расположена Алуштинская городская библиотека имени С. Н. Сергеева-Ценского.