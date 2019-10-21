Число молодых педагогов в Приморье увеличилось в два раза

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября. /ТАСС/. Количество молодых педагогических работников в образовательных учреждениях Приморского края увеличилось в этом году в два раза. Это связано с внедрением региональной единовременной выплаты в размере до 440 тыс. рублей, сообщается на сайте краевой администрации.

"Новые меры социальной поддержки позволили привлечь в образовательные учреждения Приморского края 372 молодых специалиста в 2019 году. Большинство из них уже получили единовременную денежную выплату в размере от 250 до 440 тыс. рублей. <…> В прошлом году в образовательные учреждения края пришли всего 184 молодых педагога", - говорится в сообщении.

Уточняется, что социальную выплату уже получили 342 начинающих педагога края. Сумма назначается в зависимости от уровня образования специалиста, наличия диплома с отличием, местонахождение учреждения. Чтобы ее получить, молодому сотруднику необходимо предоставить руководителю образовательной организации пакет документов.

По данным администрации, кроме этой меры поддержки, молодые педагоги могут получать ежемесячную денежную выплату в 10 тыс. рублей, а также их наставники - 5 тыс. рублей, 50-процентную компенсацию расходов за наем жилья. Ее оформили уже 52 человека. Также установлено 25-процентное возмещение стоимости путевки в санаторий. Этим воспользовались 30 сотрудников образовательных учреждений. Всего на эти цели в бюджете Приморья в этом году запланировано более 246 млн рублей.

Меры поддержки для педагогических работников, впервые устроившихся на работу, установлены в Приморье с 1 декабря 2018 года по инициативе губернатора Олега Кожемяко. Также в регионе действует программа "Развитие образования Приморского края", рассчитанная на 2013-2021 годы, предполагающая привлечение молодых специалистов в школы, детсады и другие образовательные учреждения.