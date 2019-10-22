В Приамурье восстановили историю подвига ветерана, орден которого чуть не вывезли в Китай

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 октября. /ТАСС/. Проведенная сотрудниками Благовещенской таможни работа позволила установить историю подвига ветерана Великой Отечественной войны, орден которого был изъят при попытке вывоза в Китай. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель начальника таможни Валерий Тихонов.

В ноябре 2018 года на пункте пропуска Благовещенской таможни была задержана женщина, у которой обнаружили Орден Красной Звезды. Было возбуждено уголовное дело, орден по решению суда был конфискован. В соответствии с нормами действующего законодательства его передали в администрацию президента РФ, однако таможенники обещали установлению его владельца.

"Эта работа проведена. Благодаря оказанному содействию военного комиссариата города Благовещенска по архивным документам удалось установить личность и биографию военнослужащего, награжденного данным орденом Красной Звезды. Эта государственная награда позволила нам не только узнать судьбу человека, но и воскресить историю подвига заслуженного ветерана войны", - сказал Тихонов.

Он уточнил, что, по информации центрального архива министерства РФ, орден был вручен 21 апреля 1945 года лейтенанту Занкину Николаю Степановичу. Согласно наградному листу, в январе 1945 года на территории республики Польша он принимал участие в боях по прорыву сильно укрепленной и глубоко эшелонированной обороны противника в районе города Цеханув. Умело командуя взводом, боец обеспечил стремительное преследование противника, не дал ему закрепиться на промежуточных рубежах. К награде представлен за проявленные стойкость мужество и умелое командование взводом.

"На момент совершения боевого подвига Занкину был всего лишь 21 год", - отметил Тихонов.

История и биография

Из материалов личного дела установлено, что Николай Занкин родился 13 ноября 1923 года в селе Кентя Мордовской Автономной ССР. В 1938 году окончил неполную среднюю школу, в 1939-1940 учился в школе механиков сельского хозяйства. Его родители работали в колхозе в родном селе, в 1941 году семья переехала в Благовещенск Амурской области.

В феврале 1942 года Занкина призвали в ряды Советской Армии, в период с февраля по ноябрь 1942 года он в качестве курсанта прошел обучение в Благовещенском военно-пехотном училище (ныне это Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского союза Рокоссовского). После окончания училища ему присвоено звание лейтенант. В ноябре 1942 года он направлен воевать на Волховский фронт командиром пулеметного взвода, в дальнейшем принимал участие в боях также на Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах. Дважды ранен, одно ранение было тяжелым, проходил лечение в госпитале более пяти месяцев.

Помимо ордена Красной Звезды, в период Великой Отечественной войны награжден медалями "За отвагу" и "За взятие Кенигсберга". В 1945 году демобилизовался и вернулся в Амурскую область, где работал на разных предприятиях. В 1951 году его опять призвали в ряды Советской Армии, проходил службу в ряде воинских частей Дальневосточного военного округа в должности заместителя командира роты по политической части, очередное воинское звание старшего лейтенанта ему присвоено в 1953 году. После окончания службы в 1955 году проживал с семьей - женой и сыном - в Благовещенске.

Согласно имеющимся сведениям, герой умер в 1979 году. Тихонов подчеркнул, что место его захоронения пока не установлено.

Орден Красной Звезды учрежден постановлением президиума Центрального исполнительного комитета СССР от 6 апреля 1930 года. Вручался в период с 1930 по 1991 годы военнослужащим Советской Армии, Военно-Морского флота, пограничных и внутренних войск, сотрудникам органов КГБ за большие заслуги в деле обороны страны как в военное, так и в мирное время, а также в обеспечении государственной безопасности.