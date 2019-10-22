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Ростовский губернатор посоветовал главе областного центра заняться проблемой дольщиков

Василий Голубев также отметил о необходимости развития дорожной сети

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 октября. /ТАСС/. Новому сити-менеджеру Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко, утвержденному на должность во вторник, необходимо сосредоточиться на решении проблемы обманутых дольщиков и развитии дорожной сети города, считает губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Ростов-на-Дону должен быть комфортным для его жителей. Примером может служить развитие нескольких территорий в городе. Например, микрорайон "Красный Аксай". Такие опыты необходимо распространять и поддерживать, тем более, что при строительстве новых микрорайонов удается, как показала практика в предыдущие годы, решать проблему обманутых дольщиков", - сказал он во время заседания городской думы, комментируя основные задачи нового главы администрации.

Губернатор также отметил, что необходимо строить дороги и развивать существующую дорожную сеть.

"Работа транспорта - это зеркало любой власти на людом уровне. Нельзя забывать о перспективном развитии этой отрасли. Речь идет о развитии городской электрички и о строительстве метро, которое является актуальным по сегодняшний день", - добавил он.

Во вторник депутаты городской думы избрали на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону 45-летнего и. о. главы города, первого замглавы администрации Логвиненко. Он родился 10 июня 1974 года в городе Таганрог Ростовской области. В 1996 году окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет. В 2002 году окончил Ростовский юридический институт МВД России. С 1996 по 1997 год проходил службу в Вооруженных силах РФ. С 1997 года проходил службу в органах внутренних дел РФ.

Логвиненко с 2016 по 2018 год работал заместителем гендиректора компании "ТНС энерго Ростов-на-Дону". С 2018 года был заместителем гендиректора по перспективному развитию аппарата управления компании "Водные ресурсы". С 2019 года замещал должность замглавы администрации Ростова-на-Дону по экономике. С 25 марта 2019 года назначен на должность первого замглавы городской администрации.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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