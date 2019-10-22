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Краснодарские депутаты рассмотрят предложение о создании в Сочи поселка Сириус

Эту инициативу выдвинул глава региона Вениамин Кондратьев

КРАСНОДАР, 22 октября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края рассмотрят 30 октября инициативу главы региона Вениамина Кондратьева о создании в составе Сочи отдельной административно-территориальной единицы "поселок городского типа Сириус". Об этом ТАСС сообщил во вторник спикер заксобрания Юрий Бурлачко.

Ранее во время голосования, которое провели в Сочи с 8 по 13 октября, за создание в Имеретинской низменности нового поселка городского типа Сириус высказались более 5 тыс. жителей города. Эту инициативу губернатор внес на рассмотрение депутатов во вторник.

"В законодательное собрание поступила инициатива главы Краснодарского края о выделении в Сочи новой административно-территориальной единицы. В составе Адлерского района планируется создание поселка городского типа. Отмечу, что поступившая инициатива весьма своевременна. В последние годы эта территория, решение о статусе которой нам предстоит принять на очередном пленарном заседании краевого депутатского корпуса 30 октября, развивалась динамично и стремительно. Именно на эту часть города мы делаем ставку как на центр развития делового и событийного туризма", - сказал Бурлачко.

Он отметил, что уже существующая в этом районе социальная инфраструктура была построена к Олимпиаде, ее развитие послужило толчком к созданию благоприятных условий для предпринимательства и роста населения. Уже сейчас территория Олимпийского парка, где сосредоточены такие известные объекты, как стадион "Фишт", трасса "Формула-1", центр для одаренных детей "Сириус", является местом традиционного проведения знаковых масштабных мероприятий всероссийского и международного уровня.

"Выделение новой административно-территориальной единицы будет только способствовать адресному привлечению краевых и федеральных средств и направлению их на решение широкого круга вопросов данного населенного пункта. А органы местного самоуправления города смогут здесь более результативно разрешать возникающие вопросы благоустройства, создавать все необходимые условия для эффективного и сбалансированного развития данной территории", - добавил Бурлачко. Он также рассчитывает, что эту инициативу поддержат депутаты.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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