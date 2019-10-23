В Пятигорске открылся Пятый кассационный суд общей юрисдикции

ПЯТИГОРСК, 23 октября. /ТАСС/. Пятый кассационный суд общей юрисдикции, который будет пересматривать судебные акты, принятые в судах регионов Северного Кавказа, открылся в среду в Пятигорске.

"Само по себе каждое открытие дворца правосудия - это всегда значимое событие для всей судебной системы Российской Федерации. <...> По утверждению председателя Верховного суда РФ [Вячеслава] Лебедева, такая реформа, направленная на создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, будет способствовать объективности рассмотрения дел и повышению независимости судов. Претворение ее в жизнь Верховным судом РФ соответствовало давнему общественному запросу", - сказал на открытии председатель Пятого кассационного суда общей юрисдикции Михаил Тарасенко.

Он отметил, что особая ответственность в воплощении этой реформы лежит на судьях, назначенных указами президента РФ в апелляционные и кассационные суды.

Кассационный суд окружного значения в СКФО создается впервые в соответствии с изменениями в федеральный конституционный закон РФ "О судебной системе Российской Федерации", принятыми в июле 2018 года.

В компетенцию Пятого кассационного суда входит пересмотр судебных актов, принятых судами Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, Ставропольского края, а также судебных актов Третьего апелляционного суда общей юрисдикции (г. Сочи).