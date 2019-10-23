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День вологодского кружева станут ежегодно отмечать в области 27 мая

В этот день в 1812 году родилась Анфия Брянцева - основоположница вологодской манеры кружевоплетения

ВОЛОГДА, 23 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области на заседании в среду утвердили новую праздничную дату в регионе - День вологодского кружева, который ежегодно будет отмечаться в регионе 27 мая. Поправки внесены в региональный закон о праздничных и памятных датах области.

"Вологодское кружево - один из ключевых и самых узнаваемых брендов Вологодской области. Мы считаем это решение (утверждение праздничной даты) очень справедливым и важным", - сказал журналистам председатель областного парламента Андрей Луценко.

Как пояснил депутатам заместитель губернатора Эдуард Зайнак, датой праздника было выбрано 27 мая, так как именно в этот день по новому стилю в 1812 году родилась Анфия Федоровна Брянцева, основоположница вологодской манеры кружевоплетения - ведущего художественного промысла региона.

С инициативой учредить праздничную дату выступал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников для популяризации и продвижения кружевоплетения. Вопрос обсуждался на заседании общественного совета при департаменте культуры и туризма области, в ходе онлайн-голосования среди вологжан.

Вологда считается кружевной столицей России. В начале XX века наибольшее число кружевниц проживало именно в Вологде и Вологодской губернии. В 1980-е годы кружевоплетением были заняты в регионе более 40 тыс. мастериц. Каждые два-три года в Вологде проводится Международный фестиваль кружева Vita Lace ("Живое кружево"), который привлекает несколько сотен участников из регионов России и зарубежных стран. Музей кружева в Вологде, подразделение Вологодского государственного музея-заповедника, является одним из наиболее посещаемых музеев региона.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
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