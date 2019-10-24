Победитель кадрового конкурса "Мой Дагестан" возглавил музей "Россия - моя история"

МАХАЧКАЛА, 24 октября. /ТАСС/. Мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале возглавил победитель республиканского кадрового конкурса "Мой Дагестан" Тимур Велиханов. Его в четверг на встрече в музейном комплексе с руководителями министерств и ведомств, финалистами кадровых конкурсов региона представил глава республики Владимир Васильев.

"Нас вместе собрал важный повод - назначение на должность нового руководителя исторического парка "Россия - моя история" нашей столицы Тимура Велиханова. Он работал преподавателем отечественной истории в дагестанском вузе, лицее, работал в администрации главы и правительства Дагестана, является кандидатом исторических наук. Мы поздравляем его с назначением и надеемся, что под его руководством деятельность музейного комплекса продолжится и будет более насыщенной, интересной, сохраняющей лучшие знания, практики", - сказал глава региона, добавив, что с момента открытия экспозицию музея посетили 500 тыс. человек.

Велиханов поблагодарил руководство республики и отметил, что исторический парк "Россия - моя история" является "точкой притяжения творческой молодежи, туристов, профессиональных историков, любителей истории". "Есть мысли, которые мы вместе с коллегами, коллективом будем прорабатывать. Считаю, что для привлечения дополнительных финансовых средств и для более эффективной работы комплекса обязательно нужно участвовать в грантовых конкурсах для создания нового контента, для проведения исторических реконструкций, для создания документальных фильмов", - сказал он.

Директор исторического парка считает необходимым "налаживать связи и взаимодействие с зарубежными музеями". "У музея есть некоторые проблемы, которые возможно решить при содействии главы республики. Надеюсь, что Владимир Абдуалиевич [Васильев] окажет мне и в дальнейшем поддержку, чтобы вывести музей на новый уровень", - добавил он.

Велиханов родился в 1983 году. В 2005 году окончил Дагестанский государственный педагогический университет по специальности "История и юриспруденция". В 2015-2016 годы работал учителем, затем преподавателем истории. После победы в 2018 году в кадровом конкурсе "Мой Дагестан" работал в администрации главы и правительства Дагестана.

Мультимедийный парк "Россия - моя история" в Дагестане открыли 19 октября 2017 года. Его общая площадь составляет 13 тыс. кв. м, он второй по величине в России после московского парка, площадь которого достигает 27 тыс. кв. м. В музее создана уникальная образовательная площадка. Помимо экскурсий, там регулярно проходят тематические мероприятия для студентов и школьников, а также открыта бесплатная библиотека.