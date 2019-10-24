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Степной орел разоряет сибирских ученых дорогими смс

Центру реабилитации диких животных Новосибирска каждое сообщение обходится в 49 рублей

ТАСС, 24 октября. Проект сибирских орнитологов по отслеживанию степных орлов находится под угрозой из-за того, что одна из птиц улетела в Иран, откуда ученым начали приходить сотни дорогостоящих смс-сообщений с ее координатами. Об этом в четверг сообщила в группе Центра реабилитации диких животных Новосибирска в соцсети "Вконтакте" его научный руководитель Елена Шнайдер.

В проекте участвуют 13 орлов. К каждому из них прикреплены датчики слежения. Всего в сутки делается двенадцать замеров, данные о перемещении архивируются и затем с помощью смс-сообщений, как только птица оказывается в зоне действия сети, отправляются в штаб исследователей. Орнитологи рассчитывали, что после отдыха в Казахстане птицы вернутся в Россию и только затем отправятся в Иран, Саудовскую Аравию и Египет, но одна из них нарушила планы ученых.

"Орлица Мин, родом из Хакасии, проведшая это лето в Казахстане вне зоны действия мобильных операторов, умудрилась так стремительно выскочить в Иран, что все ее летние локации остались неотправленными. И теперь, остановившись на свалочке в Иране, она шлет нам сотни дорогущих смсок со своими летними локациями", - сообщила Шнайдер.

Каждое сообщение обходится центру в 49 рублей. В результате этого средства, заложенные в бюджет проекта, закончились очень быстро, годовой бюджет орлы "освоили" за девять с половиной месяцев.

Теперь ученые вынуждены собирать деньги на проект в интернете. Они объявили акцию по сбору средств "Закинь орлу на мобилку!". Средства будут распределены между всеми птицами. Взамен все желающие, как и ученые, смогут отслеживать перемещения степных орлов.

Теги
РоссияНовосибирская область
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