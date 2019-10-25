Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Музей под открытым небом "Шахтерам Арктики" создадут в Воркуте на грант президента

В экспозиции разместят мемориальные плиты в память о погибших, предметы быта горняков - старый шахтерский фонарь, молотки и крепи

СЫКТЫВКАР, 25 октября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Музей под открытым небом в память о погибших горняках обустроят в центре заполярного моногорода Воркута в Коми близ строящегося храма-памятника Святой Великомученицы Варвары, покровительствующей шахтерам. В экспозиции разместят мемориальные плиты в память о погибших, предметы быта горняков - старый шахтерский фонарь, молотки и крепи, рассказал ТАСС автор проекта "Шахтерам Арктики", настоятель строящегося храма игумен Николай (Беловолов).

"В самой Воркуте, кроме знака "Шахтерская слава", нет ничего, говорящего о том, что Воркута - шахтерский город. Все памятные конструкции - мемориалы, плиты, стелы - установлены за чертой города, на шахтах и поселках, многие из которых на сегодня уже закрыты, некоторые памятные знаки в запустении. Наш проект - это дань памяти 3100 горнякам, погибшим в Воркуте с начала добычи угля в 1932 году. Благодаря президентскому гранту и обязательному софинансированию с нашей стороны планируем создать такой музей под открытым небом в следующем году", - рассказал ТАСС автор проекта.

По его словам, все началось с идеи строительства храма Святой Варвары в память о погибших шахтерах, о необходимости которого всякий раз говорили горожане после очередной аварии на шахтах, в которых гибли люди, - в городе до сих пор нет единого памятного места, куда можно прийти и помолиться о погибших. Высказывались разные идеи, в том числе о строительстве часовни.

После аварии на шахте "Северной" в феврале 2016 года, в которой погибли 36 человек, горожане настояли, что в условиях Заполярья нужно строить именно теплый храм. Людей поддержал побывавший в Воркуте в июне 2016 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, призвав построить "храм-памятник шахтерам, которые в тяжелейших условиях добывают уголь, без которого не может существовать страна, современная промышленность". В прошлом году были выделены средства на покупку и доставку в Воркуту деревянного сруба, в этом году началось строительство.

Тогда же, вместе с идей о храме были задумки, как оформить сквер возле него. Победить в конкурсе президентских грантов удалось со второй попытки, рассказал священнослужитель. "Сами собой пришли мысли, что здесь, в самом центре города можно обустроить музей под открытым небом. Каждый год ко Дню шахтера "Воркутауголь" монтирует временную интерактивную экспозицию возле своего административного здания - привозит горняцкие машины и оборудование. Подобную экспозицию можно сделать постоянной, но, если в компании нам откажут, создадим ее сами. Думаю, отыщем шахтерскую вагонетку, крепи, части рельс, каски, старые шахтерские фонари-лампы, отбойные молотки", - рассказал настоятель.

Проект оценивается почти в 6 млн рублей, из которых почти 5 млн - это средства гранта президента России, а также помощь спонсоров в 980 тыс. рублей.

Единый мемориал

В сквере увековечат имена 3100 шахтеров, погибших в Воркуте за годы освоения месторождений. Из всех гражданских специальностей труд горняка - самый опасный, сказал ТАСС научный руководитель проекта, научный сотрудник Воркутинского музейно-выставочного центра Федор Колпаков.

"В Воркуте добывают уголь с 1932 года, и за эти 87 лет было всего три года, когда в воркутинских шахтах не гибли люди - в 2014, 2017 и в 2018 годах. Думали, что и 2019 год удастся пережить без аварий, но недавно один шахтер был смертельно травмирован вагонеткой. Под храм и будущий музей возле него выделили обжитой уголок в центре города, вокруг много жилых домов. Это именно то место, куда можно было бы приходить, возлагать цветы, а не добираться на заброшенные кладбища в закрытых поселках", - рассказал Колпаков.

В будущей экспозиции планируется разместить карту-стенд о шахтах и поселках Воркуты, щиты с информацией об ученых-первооткрывателях угольных месторождений, о кавалерах знака "Шахтерская слава", о вкладе Воркуты в Победу в Великой Отечественной войне. Там же планируется установить мемориальные плиты с именами погибших горняков. По словам Колпакова, уже откликнулись некоторые местные жители, которые готовы поделиться своими материалами, фотографиями из семейных архивов для будущей экспозиции.

Игумен Николай предложил также собрать в сквере памятники горнякам с обязательным указанием, где, когда и по какому случаю они были установлены. "Если воркутинцы нас поддержат, мы обязательно это сделаем, потому что сейчас многие памятные знаки находятся на задворках", - сказал настоятель.

Всем миром

Принять участие в благоустройстве готовы неравнодушные горожане. "Средства нужны на материалы и специализированные работы подрядных организаций, остальное неравнодушные воркутинцы готовы сделать сами безвозмездно. Желающие помогать есть, на наш недавний субботник по приведению в порядок территории возле стройки собрались 37 человек, в том числе и дети, школьники. Прихожане будут ухаживать и за будущим музеем", - пояснил Колпаков.

В ходе проекта планируется также провести большую краеведческую работу по сбору материалов для экспозиции, обучить экскурсоводов-волонтеров, провести детские конкурсы на знание истории города. "Предложим устроить конкурс детских работ о будущем музее", - сказал игумен.

На своей странице во "ВКонтакте" он также предложил жителям города принять участие в наполнении экспозиции. "В результате нашего проекта "Шахтерам Арктики" в Воркуте появится уютный, наполненный смыслом уголок, место встреч, единения разных поколений воркутинцев, сохранения памяти погибших", - отметил автор проекта.

Теги
РоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
Водоснабжение и отопление восстановлено в Кирове после аварии на трубопроводе
Прорыв произошел в районе дома №133 по ул. Воровского
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС