Музей под открытым небом "Шахтерам Арктики" создадут в Воркуте на грант президента

СЫКТЫВКАР, 25 октября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Музей под открытым небом в память о погибших горняках обустроят в центре заполярного моногорода Воркута в Коми близ строящегося храма-памятника Святой Великомученицы Варвары, покровительствующей шахтерам. В экспозиции разместят мемориальные плиты в память о погибших, предметы быта горняков - старый шахтерский фонарь, молотки и крепи, рассказал ТАСС автор проекта "Шахтерам Арктики", настоятель строящегося храма игумен Николай (Беловолов).

"В самой Воркуте, кроме знака "Шахтерская слава", нет ничего, говорящего о том, что Воркута - шахтерский город. Все памятные конструкции - мемориалы, плиты, стелы - установлены за чертой города, на шахтах и поселках, многие из которых на сегодня уже закрыты, некоторые памятные знаки в запустении. Наш проект - это дань памяти 3100 горнякам, погибшим в Воркуте с начала добычи угля в 1932 году. Благодаря президентскому гранту и обязательному софинансированию с нашей стороны планируем создать такой музей под открытым небом в следующем году", - рассказал ТАСС автор проекта.

По его словам, все началось с идеи строительства храма Святой Варвары в память о погибших шахтерах, о необходимости которого всякий раз говорили горожане после очередной аварии на шахтах, в которых гибли люди, - в городе до сих пор нет единого памятного места, куда можно прийти и помолиться о погибших. Высказывались разные идеи, в том числе о строительстве часовни.

После аварии на шахте "Северной" в феврале 2016 года, в которой погибли 36 человек, горожане настояли, что в условиях Заполярья нужно строить именно теплый храм. Людей поддержал побывавший в Воркуте в июне 2016 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, призвав построить "храм-памятник шахтерам, которые в тяжелейших условиях добывают уголь, без которого не может существовать страна, современная промышленность". В прошлом году были выделены средства на покупку и доставку в Воркуту деревянного сруба, в этом году началось строительство.

Тогда же, вместе с идей о храме были задумки, как оформить сквер возле него. Победить в конкурсе президентских грантов удалось со второй попытки, рассказал священнослужитель. "Сами собой пришли мысли, что здесь, в самом центре города можно обустроить музей под открытым небом. Каждый год ко Дню шахтера "Воркутауголь" монтирует временную интерактивную экспозицию возле своего административного здания - привозит горняцкие машины и оборудование. Подобную экспозицию можно сделать постоянной, но, если в компании нам откажут, создадим ее сами. Думаю, отыщем шахтерскую вагонетку, крепи, части рельс, каски, старые шахтерские фонари-лампы, отбойные молотки", - рассказал настоятель.

Проект оценивается почти в 6 млн рублей, из которых почти 5 млн - это средства гранта президента России, а также помощь спонсоров в 980 тыс. рублей.

Единый мемориал

В сквере увековечат имена 3100 шахтеров, погибших в Воркуте за годы освоения месторождений. Из всех гражданских специальностей труд горняка - самый опасный, сказал ТАСС научный руководитель проекта, научный сотрудник Воркутинского музейно-выставочного центра Федор Колпаков.

"В Воркуте добывают уголь с 1932 года, и за эти 87 лет было всего три года, когда в воркутинских шахтах не гибли люди - в 2014, 2017 и в 2018 годах. Думали, что и 2019 год удастся пережить без аварий, но недавно один шахтер был смертельно травмирован вагонеткой. Под храм и будущий музей возле него выделили обжитой уголок в центре города, вокруг много жилых домов. Это именно то место, куда можно было бы приходить, возлагать цветы, а не добираться на заброшенные кладбища в закрытых поселках", - рассказал Колпаков.

В будущей экспозиции планируется разместить карту-стенд о шахтах и поселках Воркуты, щиты с информацией об ученых-первооткрывателях угольных месторождений, о кавалерах знака "Шахтерская слава", о вкладе Воркуты в Победу в Великой Отечественной войне. Там же планируется установить мемориальные плиты с именами погибших горняков. По словам Колпакова, уже откликнулись некоторые местные жители, которые готовы поделиться своими материалами, фотографиями из семейных архивов для будущей экспозиции.

Игумен Николай предложил также собрать в сквере памятники горнякам с обязательным указанием, где, когда и по какому случаю они были установлены. "Если воркутинцы нас поддержат, мы обязательно это сделаем, потому что сейчас многие памятные знаки находятся на задворках", - сказал настоятель.

Всем миром

Принять участие в благоустройстве готовы неравнодушные горожане. "Средства нужны на материалы и специализированные работы подрядных организаций, остальное неравнодушные воркутинцы готовы сделать сами безвозмездно. Желающие помогать есть, на наш недавний субботник по приведению в порядок территории возле стройки собрались 37 человек, в том числе и дети, школьники. Прихожане будут ухаживать и за будущим музеем", - пояснил Колпаков.

В ходе проекта планируется также провести большую краеведческую работу по сбору материалов для экспозиции, обучить экскурсоводов-волонтеров, провести детские конкурсы на знание истории города. "Предложим устроить конкурс детских работ о будущем музее", - сказал игумен.

На своей странице во "ВКонтакте" он также предложил жителям города принять участие в наполнении экспозиции. "В результате нашего проекта "Шахтерам Арктики" в Воркуте появится уютный, наполненный смыслом уголок, место встреч, единения разных поколений воркутинцев, сохранения памяти погибших", - отметил автор проекта.