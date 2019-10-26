Первую в России промышленную уборку хлопка начали на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края впервые приступили к промышленной механизированной уборке хлопчатника. Работы начались в Буденновском районе, сообщила в субботу пресс-служба губернатора региона.

"На полях сельхозпредприятия "Терский" Буденновского района началась механизированная уборка хлопчатника. Это первая в России уборка данной культуры в промышленных масштабах с помощью комбайнов", - говорится в сообщении.

Предприятие "Терский" в Ставропольском крае является единственным, реализующим проект в сфере возрождения хлопководства в регионе. В 2019 году аграрии планируют провести уборку на площади 31 га, прогнозируемый валовой сбор - более 130 тонн хлопка-сырца. В ближайшие годы предприятие планирует увеличить площади хлопчатника, также запланировано строительство завода по первичной обработке сырья.

"Мы делаем выращивание хлопка стратегическим направлением сельского хозяйства на Ставрополье. Оно уже доказывает свою эффективность, отрасль развивается, реализуются проекты орошения для повышения урожайности хлопка. Следующим этапом должна стать переработка хлопка-сырца, а также развитие собственного семеноводства в этой отрасли", - приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Владимирова.

В 2018 году в Ставропольском крае был запущен инвестиционный проект по возрождению хлопководства, и осенью 2018 года ставропольские аграрии впервые за полвека начали сбор урожая этой культуры. На Ставрополье хлопок выращивался до 1964 года: в советское время из 350 тыс. га промышленных посевов хлопчатника на юге России до 120 тыс. га приходилось на Ставропольский край.