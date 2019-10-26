В Ульяновской области открылся участок трассы Цивильск - Ульяновск

УЛЬЯНОВСК, 26 октября. /ТАСС/. Движение на восьмикилометровом участке автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск открылось в субботу после капитального ремонта. Как сообщил на открытии трассы губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, трасса имеет большое значение не только для Ульяновской области и Чувашии, на границе с которой она расположена, но и для других регионов Поволжья.

По информации Росавтодора, работы на участке начались в сентябре 2018 года. С этого периода на трассе было организовано реверсивное движение. Общая стоимость ремонта составила 584 млн рублей из федеральных средств.

"Эта автодорога очень важна для всего Поволжья. К ней примыкают населенные пункты с десятками тысяч жителей. Уверен, что приведение в нормативное состояние этой трассы даст мощный импульс к развитию этих территорий", - сказал он.

Верхний слой дорожного покрытия выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси с применением полимерно-битумных вяжущих. По данным министерства промышленности и транспорта Ульяновской области, такой состав позволяет увеличить срок службы магистралей в два раза.

"При резких перепадах температуры воздуха битум в составе асфальтобетона становится хрупким, в результате образуются трещины. Введение модификаторов и стабилизаторов позволяет избежать этой проблемы, замедляет процессы старения и разрушения дорожного покрытия", - пояснили журналистам в пресс-службе регионального министерства.