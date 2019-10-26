Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ульяновской области открылся участок трассы Цивильск - Ульяновск

На участке провели капитальный ремонт

УЛЬЯНОВСК, 26 октября. /ТАСС/. Движение на восьмикилометровом участке автомобильной дороги Цивильск - Ульяновск открылось в субботу после капитального ремонта. Как сообщил на открытии трассы губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, трасса имеет большое значение не только для Ульяновской области и Чувашии, на границе с которой она расположена, но и для других регионов Поволжья.

По информации Росавтодора, работы на участке начались в сентябре 2018 года. С этого периода на трассе было организовано реверсивное движение. Общая стоимость ремонта составила 584 млн рублей из федеральных средств.

"Эта автодорога очень важна для всего Поволжья. К ней примыкают населенные пункты с десятками тысяч жителей. Уверен, что приведение в нормативное состояние этой трассы даст мощный импульс к развитию этих территорий", - сказал он.

Верхний слой дорожного покрытия выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси с применением полимерно-битумных вяжущих. По данным министерства промышленности и транспорта Ульяновской области, такой состав позволяет увеличить срок службы магистралей в два раза.

"При резких перепадах температуры воздуха битум в составе асфальтобетона становится хрупким, в результате образуются трещины. Введение модификаторов и стабилизаторов позволяет избежать этой проблемы, замедляет процессы старения и разрушения дорожного покрытия", - пояснили журналистам в пресс-службе регионального министерства.

Теги
РоссияУльяновская областьМорозов, Сергей Петрович
Реклама на ТАСС
Первую в России промышленную уборку хлопка начали на Ставрополье
Аграрии прогнозируют, что валовой сбор превысит 130 тонн хлопка-сырца
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС