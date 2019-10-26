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Спортивная зона с крупнейшей в СКФО воркаут-площадкой открылась в Северной Осетии

Для детей на площадке созданы четыре игровых городка

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие спортивно-реакционной зоны с крупнейшей на Северном Кавказе воркаут-площадкой состоялось в субботу во Владикавказе. Об этом написал глава региона Вячеслав Битаров в своем аккаунте в Instagram.

"Сегодня вместе с полпредом президента РФ в СКФО Александром Матовниковым торжественно открыли на территории Дендропарка спортивно-рекреационную зону с крупнейшей в СКФО воркаут-площадкой", - написал Битаров.

Он добавил, что для детей на площадке созданы четыре игровых городка. Они оборудованы для маленьких жителей региона с ограниченными возможностями здоровья.

"Благодарен всем, кто причастен к реализации этого проекта. Убежден, что любимая зона отдыха горожан станет еще более привлекательной и комфортной", - добавил глава республики.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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