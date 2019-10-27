Более 300 детей приняли участие в турнире по дзюдо в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 27 октября. /ТАСС/. Двухдневный турнир по дзюдо завершился в Железноводске Ставропольского края. Он собрал более 300 участников, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В турнире приняли участие 308 человек в возрасте от восьми до 14 лет. Приехали сильнейшие спортсмены Северного Кавказа", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, лидером по числу медалей стал Ставропольский край. "Также хорошо выступили спортсмены из Дагестана. Победа в соревнованиях, которые приурочили ко Дню дзюдо, позволит ребятам упрочить свои позиции и даст возможность принимать участие в краевых и всероссийских соревнованиях", - отметил собеседник агентства.

Уточняется, что десятилетняя Стефания Кириллова из Железноводска завоевала золото.

Дзюдоисты Железноводска регулярно представляют Ставропольский край на международных соревнованиях, а в прошлом году привезли домой из Крыма золотой "Кубок трех морей" по самбо.