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В Железноводске на чемпионат по танцам приехали более 700 человек со всей страны

Больше всего участников выступили в номинациях современного и эстрадного танца

ПЯТИГОРСК, 27 октября. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль Five Hills Dance собрал в воскресенье в Железноводске (Ставропольский край) более 700 танцоров, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Ежегодный межрегиональный фестиваль Five Hills Dance в четвертый раз собрал на сцене профессионалов и любителей в танцевальных категориях Jazz, Modern, Contemporary. Больше всего участников выступили в номинациях современного и эстрадного танца", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, количество участников превысило ожидания более, чем вдвое. При этом самой маленькой танцовщице недавно исполнилось четыре года.

"Победители танцевального чемпионата получили шанс показать свои таланты на финальном этапе dance-соревнований, который состоится в конце года в столице", - отмечается в пресс-релизе.

Five Hills Dance Championship - отборочный этап Чемпионата России МАРКС (автономная некоммерческая организация "Международное агентство развития культуры и спорта").

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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