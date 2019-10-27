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Всемирный парамузыкальный фестиваль пройдет в трех российских регионах

Первый гала-концерт пройдет в Калужском областном драматическом театре 29 октября

ТАСС, 28 октября. XI Всемирный парамузыкальный фестиваль стартует в понедельник в России. Его концерты и научно-практические конференции пройдут в Калужской, Костромской и Московской областях. Об этом сообщили организаторы форума.

"Для участия в осеннем туре были поданы заявки из 85 субъектов федерации, а также из ряда стран с разных континентов. По результатам заочного конкурсного отбора художественным советом фестиваля приглашены 25 участников, которые покажут свои творческие номера в Калужской, Костромской и Московской областях с 28 октября по 7 ноября", - рассказали организаторы, уточнив, что среди артистов - представители России, Белоруссии, Испании, Италии и Руанды в возрасте до 30 лет.

По словам устроителей, форум должен продемонстрировать "равные возможности человека вне зависимости от ограничений здоровья и уровня благосостояния, всемерное развитие сценических талантов, волю к преодолению сложных жизненных ситуаций и умение добиваться цели". "При этом фестиваль является зрелищным массовым мероприятием, объединяющим в сотворчестве молодых артистов с проблемами в здоровье и артистов без ограничений, как профессиональных, так и самодеятельных", - подчеркнули они.

Первый гала-концерт состоится 29 октября в Калужском областном драматическом театре, второй - 1 ноября в Костромском концертно-выставочном центре "Губернский". Заключительный вечер пройдет в подмосковном зале "Барвиха Luxury Village" 7 ноября. Гостей ждут десятки номеров различных направлений: вокал (академический, народный, эстрадно-джазовый), жестовое пение, художественное слово, мелодекламация, инструментальное исполнительство (фортепиано, народные, духовые, ударные и струнные инструменты), танец (модерн, народный, бальный, балет, танец на колясках), пластический номер, музыкальный театр, цирк и песочная анимация. С участниками фестиваля выступят региональные творческие коллективы, в том числе эстрадно-симфонические оркестры, ансамбли народных инструментов, коллективы современного и классического танца, вокальные группы, детские и юношеские коллективы.

В рамках форума в Калуге и Костроме также пройдет научно-практическая конференция "Реабилитация средствами искусства".

Всемирный парамузыкальный фестиваль учрежден в 2009 году, который был объявлен Годом равных возможностей. Форум проводится при поддержке глав субъектов Российской Федерации, комитетов и комиссий Федерального собрания и преследует гуманитарные цели на российском и международном уровне.

Теги
РоссияКалужская областьКостромская область
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