Орел из эпоса украсил аэропорт Якутска после присвоения ему имени писателя Ойунского

ТАСС, 28 октября. Трехглавый орел из народного якутского эпоса стал символом аэропорта Якутска, который провел ребрендинг и сменил логотип после присвоения ему имени классика якутской литературы Платона Ойунского. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

В мае президент РФ Владимир Путин по итогам проекта "Великие имена России" подписал указ о присвоении имен знаменитых соотечественников 44 аэропортам страны. В Якутии победителем проекта стал Ойунский, за присвоение аэропорту Якутска его имени проголосовал 51% - более 30 тыс. человек.

"Новый логотип изображает трехглавого орла из народного эпоса. Архитектором Иннокентием Николаевым было найдено очень удачное решение по совмещению образа неба и полетов с национальным колоритом в героическом эпосе Платона Ойунского "Ньургун Боотур Стремительный", где раскрыт образ мифологического трехглавого орла Тойон-Ексёкю. Его бронзовая голова и расположена на фасаде терминала", - отметил генеральный директор аэропорта Сергей Игнатенко.

В аэропорту установили новую вывеску и стелу-указатель. Нанесение логотипа на другие объекты, спецтехнику и оборудование, а также унификация внутривокзальной навигации будет производиться постепенно. Кроме того, в аэропорту планируют создать экспозицию, посвященную творчеству Ойунского.

"Мы начали пользоваться официальным бланком с новым логотипом. При этом нужно отметить, что наименование юридического лица остается прежним, то есть официальные документы - такие, как устав, лицензии, сертификаты и так далее - не подлежат замене. В нашем случае мы меняем лишь средства индивидуализации аэропорта: логотип, корпоративные цвета, вывески и таблички, сувенирную продукцию, дизайн сайта", - цитирует пресс-служба слова директора аэропорта по правовым вопросам Афанасия Томтосова.

Платон Ойунский (1893-1939) - якутский писатель, ученый филолог и общественный деятель. Первое стихотворение он опубликовал в 1917 году. Его рассказы, повести и драмы стали классикой якутской литературы. Будучи этнографом, собрал и подготовил к изданию якутские эпосы "Ньургун Боотур Стремительный" и "Прекрасная Туйарыма Куо". Переводил на якутский язык классику русской и мировой литературы.

Аэропорт Якутска

Международный аэропорт Якутска находится в семи километрах от центра города. Его аэропорт позволяет базироваться средним и дальнемагистральным самолетам, может оперативно обслуживать отечественные и иностранные суда всех типов и модификаций. Рейсы из аэропорта выполняют десять авиакомпаний, связывая Якутск с десятком городов России. Кроме того, через аэропорт выполняются рейсы по 31 направлению местных авиалиний.