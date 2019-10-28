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Федеральные средства для компенсации аграриям Приамурья после паводка поступят в ноябре

Свыше 3 млрд рублей выплатят из резервного фонда правительства России

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 октября. /ТАСС/. Средства из резервного фонда правительства РФ для компенсации ущерба от паводка аграриям должны поступить в Амурскую область в середине ноября. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Амурские аграрии получат более 3 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ. Средства должны поступить в область в середине ноября. Они пойдут на компенсации ущерба 86 сельскохозяйственным товаропроизводителям и 210 крестьянским (фермерским) хозяйствам, пострадавшим в результате летнего паводка, а также уплату процентов по 221 кредиту аграриев", - говорится в сообщении.

Как уточняется, соответствующее распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. "Мы оперативно направили в Минсельхоз России все необходимые данные и документы, чтобы наши аграрии, пострадавшие во время паводка, смогли получить господдержку. Очень важно, что благодаря выделенным средствам потребности сельхозтоваропроизводителей для нормализации работы будут удовлетворены практически 100%", - цитируются в сообщении слова заместителя председателя правительства Приамурья Александра Нестеренко.

В Приамурье с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Всего пострадали 329 хозяйств, был практически уничтожен урожай на общей площади 255 тыс. га, пострадали посевы сои, зерновых и прочих культур. Общий ущерб составил 3 млрд 108, 7 млн руб. Власти обратились за помощью для пострадавших сельхозпредприятий в федеральный центр.

Агропромышленный комплекс - один из основных в экономике Амурской области. Здесь выращивается около 40% общего объема российской сои. Бобовые - одна из основных статей экспорта региона.

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РоссияАмурская область
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