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Второй Сибирский медиафорум открылся в Новосибирске

Участников форума поприветствовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Второй Сибирский медиафорум, посвященный работе медиасреды в эпоху цифровых технологий, открылся в Новосибирске. Участников встречи приветствовал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Рад приветствовать тех, с кем мы не знакомы, и тех, с кем мы работаем не один год у нас в Новосибирске. Важная цель нашего форума - объединить какое-то сообщество, чтобы было общее понимание тех целей и задач, которые надо решать. Второе: важно выслушать, в чем же трудности взаимодействия всех составляющих медийного пространства, СМИ, а также власти и представителей институтов гражданского общества", - сказал Меняйло.

По его словам, в современную эпоху, когда важное место в работе средств массовой информации занимает скорость, необходимо не забывать об объективном освещении тех или иных событий. В качестве обратного примера, когда информация подавалась необъективно, он привел освещение пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове и паводков в Иркутской области. Кроме того, полпред напомнил о важности взаимодействия СМИ с органами власти всех уровней.

Также участников форума приветствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Среди СМИ, принимающих участие в форуме, - агентства ТАСС, Интерфакс, "Российская газета", ГТРК "Новосибирск", деловые журналы "Статус" и "Эксперт-Сибирь", а также множество региональных сибирских СМИ.

В рамках медиафорума будут проводится дискуссионные площадки, посвященные работе медиасреды в цифровую эпоху, СМИ как бизнеса, взаимоотношения власти и СМИ. Среди спикеров - проректор РАНХиГС, директор института управления и регионального развития Дмитрий Буташин, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, академический руководитель программы "Медиакоммуникации" Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Александр Куприянов и другие.

Второй Сибирский медиафорум проходит в Новосибирске 28 октября. Будут обсуждаться обновление бизнес-моделей СМИ, а также новые технологические платформы и решения, меняющие общую картину медиамира, профессиональные технологические и этические стандарты в цифровую эпоху, взаимоотношения органов власти и средств массовой информации, подготовка кадров для новой медиареальности. Форум проводится по инициативе и при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, ТАСС является информационным партнером форума.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичТравников, Андрей Александрович
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