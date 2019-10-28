В Тверской области устраняют массовые отключения электроэнергии из-за шквалистого ветра

ТАСС, 28 октября. Власти Тверской области устраняют последствия разгула стихии, которое привело к отключению электроэнергии в нескольких населенных пунктах региона в ночь на понедельник. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"В ночь с 27 по 28 октября в связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Тверской области в ряде населенных пунктов произошло частичное отключение электроэнергии. О ситуации было оперативно доложено губернатору Игорю Рудене, восстановление электроснабжения находится на личном контроле главы региона", - говорится в сообщении. Точное количество потребителей, оставшихся без электричества, не приводится.

Уточняется, что аварийно-восстановительные работы ведут около 100 бригад энергетиков. В Тверской области создан оперативный штаб для ликвидации чрезвычайной ситуации.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Тверской области электроснабжение подано в более 100 населенных пунктов. "В зонах отключения ведутся аварийно-восстановительные работы. Всего задействовано 125 бригад, 132 единицы специальной техники, 425 человек. В настоящее время восстановлено электроснабжение более 100 населенных пунктов", - говорится в сообщении, без уточнения, сколько еще необходимо подключить поселений.

В пресс-службе регионального управления МЧС России и областного правительства ТАСС не удалось получить оперативный комментарий на вопрос сколько еще поселений остаются без электроснабжения.

В воскресенье в Тверской области ухудшилась погода. В регионе наблюдался шквалистый ветер до 20 м/c.