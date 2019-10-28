В Улан-Удэ проверят заведения общепита в жилых домах после взрыва газа в кафе

УЛАН-УДЭ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Улан-Удэ после взрыва газового баллона и пожара в "Этно кафе" (сеть кафе "Владд") проверят совместно с надзорными органами около 500 кафе, закусочных и столовых, в первую очередь, заведения общественного питания, расположенные в многоквартирных жилых домах. Об этом сообщил журналистам начальник управления по ЧС администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский.

"Не стоит задача всех оштрафовать, это будет профилактика, оказание методической помощи предпринимателям. Совместно со специалистами Госпожнадзора, Ростехнадзора мы постараемся охватить всех, чтобы помочь с настройкой газового оборудования. В первую очередь это касается заведений общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах", - сказал Вильдавский.

Он отметил, что с сегодняшнего дня такие мероприятия уже проводятся. Всего, по его словам, в Улан-Удэ насчитывается порядка 500 закусочных, кафе и столовых.

Утром 26 октября в Улан-Удэ на пульт пожарной охраны поступила информация о пожаре в кафе в центре города. По данным следственных органов, произошел взрыв газового баллона с последующим возгоранием горючих материалов внутри помещения. В заведении в это время находился только персонал. Пострадали 12 человек, пять из них госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.