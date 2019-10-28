Кумпилов: развитие придорожного сервиса нужно учитывать при ремонте автомагистралей

МАЙКОП, 28 октября. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал от профильных чиновников учитывать развитие придорожного сервиса при проектировании ремонтных работ и строительстве автомагистралей в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики по итогам проведенного им выездного совещания на месте строительства подъездной автодороги к региональному центру.

"Особое внимание руководитель региона обратил на вопросы, связанные с придорожным сервисом, глава Адыгеи указал на необходимость планирования съездов и мест отдыха при проведении масштабных работ по строительству и реконструкции дорожных объектов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что соответствующее поручение Кумпилов дал главам городов и районов республики.

"Наша задача - в ближайшие годы сформировать в регионе безопасную и комфортную транспортную сеть, в том числе используя возможности соответствующего нацпроекта", - сказал Кумпилов, слова которого цитирует пресс-служба. Он убежден, что реализация подобной задачи позволит сократить аварийность на дорогах республики, а также обеспечит рост туристической и инвестиционной привлекательности республики.

В пресс-службе также отметили, что на совещании начальник ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Владимир Кужель сообщил, что в настоящее время в рамках реконструкции участка федеральной трассы Р-217 "Кавказ" практически завершены работы на первом пусковом комплексе. В частности, на десятикилометровом отрезке трассы построены три транспортные развязки, организовано движение по четырем полосам, смонтировано освещение и звукозащитные экраны возле населенных пунктов, действуют информационные табло для водителей. Стоимость объекта составила почти 4 млрд рублей. В свою очередь, Кумпилов подчеркнул, что перед дорожниками в настоящее время стоит задача проконтролировать стопроцентное исполнение предусмотренных проектом мероприятий, включая озеленение придорожной полосы.