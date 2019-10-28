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Реставрация монумента "Всадники" завершилась в Ростовской области

Монумент всадникам-красноармейцам был открыт у хутора Казачий в 1988 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Реставрационные работы на монументе "Всадники" в Веселовском районе Ростовской области завершены, сообщил в понедельник журналистам заместитель губернатора региона Вадим Артемов.

"Сегодня реставрация полностью завершена, памятник вернул свой первоначальный вид. Это не просто памятник герою Гражданской войны - это память об истории, которую необходимо хранить и передавать потомкам", - сказал Артемов.

Монумент всадникам-красноармейцам был открыт у хутора Казачий в 1988 году и является объектом культурного наследия регионального значения. Главным героем композиции стал командир конницы Борис Думенко - легенда Первой мировой и Гражданской войн. Монумент напоминает силуэт птицы, которая взлетает с кургана, а силуэт формируют неудержимые всадники.

По данным пресс-службы правительства Ростовской области, решение о реконструкции монумента было принято летом 2019 года, на ремонтные работы из областного бюджета было выделено более 5 млн рублей.
В честь Думенко названы улицы в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Большой Мартыновке, Волгодонске, Веселом и других населенных пунктах области.

Теги
РоссияРостовская область
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