Палаты для маломобильных граждан планируют создать во всех больницах Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 октября. /ТАСС/. Палаты для маломобильных граждан планируется создать в 2020 году в каждой больнице Северной Осетии. Об этом сообщил в понедельник ТАСС зампредседателя правительства - министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев.

"Важно создавать безбарьерную среду для маломобильной категории граждан. Регулярно будут проводиться совещания с врачами. Мы сейчас соберемся, поймем какие финансы нам нужны, и в следующем году в каждой больнице должна быть подготовлена хотя бы одна палата для маломобильных граждан", - сказал он.

Гогичаев отметил, что по итогам встреч представителей министерства с врачами будет составлена рабочая карта. По его словам, каждый главный врач больницы будет отчитываться по исполнению пунктов, прописанных в дорожной карте. "От этого будет зависеть его судьба как работника медицинской организации. Врачи должны понять, на что обратить внимание, чтобы сообщество инвалидов-колясочников чувствовало себя комфортно", - сказал он.