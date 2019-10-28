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Строительство крупной автомобильной развязки начнется в Ставрополе в 2020 году

Проект оценивается в 3,5 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют начать строительство масштабной многоуровневой автомобильной развязки в Ставрополе в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора по итогам встречи главы региона с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.

"Важным вопросом является строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Ленина и проспекта Кулакова в Ставрополе. Реализация проекта предусмотрена в 2020-2021 годах. Как прозвучало, развязка позволит оптимизировать движение транспортных потоков, увеличить пропускную способность дорог, сократить количество ДТП", - говорится в сообщении.

Ранее в краевом Министерстве дорожного хозяйства и транспорта проект строительства развязки оценивали в 3,5 млрд рублей. Улицы Ленина и Кулакова соединяют в Ставрополе два густонаселенных района. Проект предусматривает возможность создания беспрепятственного проезда перекрестка, на котором в часы пик скапливаются многокилометровые автомобильные пробки.

На встрече с министром транспорта РФ глава Ставрополья также обсудил реализацию в регионе национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В крае в его рамках ведутся работы по 38 объектам, по данным властей региона, на всех участках все идет по графику.

Теги
РоссияДитрих, Евгений ИвановичСКФОСтавропольский край
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