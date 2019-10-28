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Региональный парк на Ставрополье объединит около 300 предприятий легкой промышленности

Годовой оборот новой площадки опережающего развития оценивается в 100 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 28 октября. /ТАСС/. Региональный парк "Пятигорье", который создадут в городе Лермонтов Ставропольского края, объединит около 300 предприятия легкой промышленности, в том числе фабрики по выделке меха. Об этом сообщило в понедельник управление по информационной политике правительства региона.

"Региональный парк будет создан в городе Лермонтов и станет центром легкой промышленности края. Под него уже выделен земельный участок площадью 32 га, где смогут разместиться около 300 предприятий легкой промышленности. В частности, это фабрики по выделке меха", - говорится в сообщении.

По данным управления, годовой оборот новой площадки опережающего развития оценивается в 100 млрд рублей.

"Инициатива создания регионального парка принадлежит краевой исполнительной власти и легальным производителям одежды. Резиденты смогут получать соответствующие льготы. По сути, на Ставрополье вводится новый механизм поддержки производителей одежды. Эксперты сходятся во мнении, что работать в региональном парке станет легче: фабрики смогут оптимизировать затраты, получать льготы и преференции по налогам, сокращать расходы на логистику", - отмечается в сообщении.

В Ставропольском крае действует 165 предприятий легкой промышленности, в том числе одно среднее, 28 малых и 136 микропредприятий. В регионе Кавминвод, на территории которого находится город Лермонтов, сосредоточено более 70% российских предприятий, выпускающих шубы.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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