Более 1,5 тыс. мест в детских садах создадут в Северной Осетии до конца 2019 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 октября. /ТАСС/. Проблему нехватки мест в детских садах в Северной Осетии будут решать путем строительства новых садов и пристроек к уже действующим, а также за счет субсидирования частных организаций. Таким образом до конца 2019 года власти планируют создать более 1,5 тыс. мест, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства образования республики.

"В 2018 году доступность дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до трех лет составляла 59%, а в 2019 году эта цифра возросла до 87%, тогда как плановое значение составляло 63,2%. До конца года будет создано 1 тыс. 595 мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 1,5 до трех лет, всего появится 2 тыс. 525 мест, включая детей других возрастных категорий", - сообщает пресс-служба.

Министерство отмечает, что проблема очередности в Моздокском районе, которая не могла решиться годами, практически снята. На сегодняшний день количество не обеспеченных местами в районе составляет не более 100 человек. С введением в эксплуатацию детского сада на 150 мест в ст. Луковская и пристроек, строительство которых завершается в Моздоке, показатель обеспеченности местами детей будет достигать 100%.

"Проблему (нехватки мест в детских садах - прим. ТАСС) мы решаем путем строительства новых объектов образования. В этом году уже введены в эксплуатацию девять пристроек и три детских сада. Кроме того, до конца года будет завершено строительство 20 пристроек и трех детских садов", - приводят в сообщении слова министра образования республики Людмилы Башариной.

Она отметила, что помочь в решении проблемы очередности призван и негосударственный сектор. "Система субсидирования частных детских садов заработала только в 2017 году. Всего в Северной Осетии шесть частных детских садов получают субсидию в размере 18 млн 200 тыс. рублей из республиканского бюджета", - сказала министр.

По ее словам, проблема очередности продолжает оставаться острой, особенно для детей в возрасте от трех до семи лет. На данный момент в республике не обеспечены местами 700 человек, которые либо недавно встали в очередь, либо желают поступить в определенное дошкольное учреждение. По данным Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования, в Северной Осетии обеспеченность местами детей в возрасте от 0 до восьми лет на 1 декабря 2018 года составляла 89%, а на 1 октября 2019 года 96%.