Форум высотного и уникального строительства в Екатеринбурге соберет 10 тыс. участников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Международная выставка-форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia открывается во вторник в Екатеринбурге и продлится до 1 ноября. Мероприятие соберет более 10 тыс. участников, сообщил журналистам член Совета Федерации, заместитель председателя оргкомитета форума Аркадий Чернецкий.

"С каждым годом форум набирает силу <…> Когда мы начинали, то было 800 человек, в прошлом году почти 9 тыс. участников, в этом году, я не сомневаюсь, перейдем рубеж в 10 тыс. человек", - сказал он.

Чернецкий добавил, что на форуме будут обсуждаться вопросы, которые позволят в будущем сформировать комфортную городскую среду. "Будут рассмотрены такие характеристики, как технологичность, безопасность, экологичность, комфортная среда. Это перекликается с задачей, поставленной президентом РФ по формированию комфортной среды. Будет 30 официальных делегации из российских регионов, 80 секции, 336 спикеров", - отметил он.

По словам Чернецкого, оргкомитет форума ставит перед собой задачу развивать мероприятие, и в ближайшие пять его должны посещать не менее 50 тыс. человек, а деловая программа должна в себя включать не менее 100 мероприятий. Также планируется занять экспозицией все четыре павильона выставочного центра "Екатеринбург-экспо".

100+ Forum Russia - это международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Целью мероприятия является продвижение отечественных предприятий, обладающих уникальными высотными компетенциями, актуализация и мониторинг внедрения дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства в РФ.