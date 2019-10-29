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Трутнев: строительство большинства объектов по единой субсидии на Колыме идет в срок

Вице-премьер уточнил, что отставание зафиксировано только на одном объекте
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МАГАДАН, 29 октября. /ТАСС/. Строительство большинства объектов по программе единой субсидии в Магаданской области идет без нарушения графика, отставание от сроков зафиксировано только на одном из них. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам осмотра объектов в регионе.

В начале октября вице-премьер отмечал, что программа строительства социальных объектов по единой субсидии на Дальнем Востоке реализуется с отставаниями.

"Пока по всем объектам в Магаданской области работы идут по графику, кроме строительства бассейна, где фиксируется отставание", - сказал он.

Объект, который строится с отставанием, представляет собой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, расположенный в Магадане. Сейчас в столице региона работает всего один бассейн.

На средства единой субсидии в Магаданской области ведут берегоукрепление на обрушающемся участке единственной дороги, связывающей морской торговый порт с Магаданом, создают парк на берегу Охотского моря, проводят модернизацию районной больницы. Также в рамках программы строится бассейн в одном из городских округов. По данным властей региона, его создание идет с опережением графика.

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев в июне 2018 года. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона или 6,6 млн человек. В мае 2019 года правительство России направило дополнительно более 22,44 млрд рублей на реализацию социальных мероприятий в субъектах ДФО на период до 2021 года.

Ввод ЛЭП для горнодобывающего проекта

Вице-премьер также сообщил, что строительство линии электропередачи, которая необходима для работы крупного проекта в сфере горной добычи в Магаданской области, завершится в 2020 году.

На строительство ЛЭП Минвостокразвития выделяло субсидию в размере 8,8 млрд рублей. Ранее завершить строительство линии планировалось в третьем квартале 2019 года.

"Мы рассмотрели вопросы обеспечения инвестпроектов энергетикой Яно-Колымской золоторудной провинции, проектов "Павлик" и "Полюс". Работы идут в необходимом темпе. В будущем году проекты по строительству энергетических линий должны быть завершены", - сказал Трутнев.

Как пояснили ТАСС в правительстве региона, из-за того, что опоры и подстанции линии попали в зону паводка, потребовался перенос срока ввода объекта.

Высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП) напряжением 220 кВ "Усть-Омчуг - Омчак Новая" строит "Полюс Магадан" (крупнейший производитель золота в России). ЛЭП должны обеспечить электроэнергией вторую очередь Наталкинского горно-обогатительного комбината, который расположен к 400 км от Магадана и является главным проектом "Полюса".

В новость внесены изменения (12:52 мск) - добавлены подробности.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияМагаданская область
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