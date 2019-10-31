Современную автотрассу открыли для движения на Кунашире

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие участка автотрассы от аэропорта Менделеево до Южно-Курильска состоялось в четверг на острове Кунашир Большой Курильской гряды (Сахалинская область). Об этом сообщил ТАСС представитель структурного подразделения администрации Южно-Курильского городского округа Сергей Киселев.

По его информации, асфальтированной дороги от аэропорта до города на Кунашире никогда не было. Открытия трассы местные жители ждали несколько десятков лет. Финансирование работ велось из бюджета РФ по федеральной целевой программе (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы", а также за счет регионального бюджета. Всего на участок дороги длинной в 23 км было израсходовано более 2 млрд рублей, высокая стоимость объясняется тем, что все расходные материалы привозные.

"До этого дороги не было, вместо нее - холмы и горы, плохая грунтовая дорога, по которой мы поднимались то вверх, то вниз. Сейчас все выровнено, некоторые участки подняты на 10 метров, то есть трасса приведена в порядок в соответствии с нормами", - сообщил собеседник агентства, добавив, что по новой дороге на автомобиле от города до аэропорта можно доехать за 15 минут.

По информации правительства Сахалинской области, работа на новом участке еще не закончена. Предстоит установить дорожные знаки, нанести разметку, построить барьерное ограждение.

Летом этого года в сахалинском правительстве ТАСС сообщали, что по решению главы области Валерия Лимаренко дорожный фонд региона был увеличен на 60 процентов и составил 17 млрд рублей. Средства фонда используются на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт дорог, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере дорожного хозяйства, обеспечение деятельности профильных государственных учреждений, предоставление субсидий местным бюджетам.

Поселок городского типа Южно-Курильск - административный центр Южно-Курильского городского округа на Кунашире. В структуру округа также входят семь сел, других населенных пунктов на острове нет. При этом Южно-Курильск является самым крупным населенным пунктом на Курильских островах. В нем проживают примерно 7,5 тыс. человек.

Программа развития Курил

Федеральное финансирование ФЦП на 2020-2022 годы планируется на уровне 339,5 млн рублей, 442,5 млн рублей и 691,4 млн рублей по годам соответственно. Из них субсидия региону на реализацию мероприятий программы составит в 2020 году 260 млн рублей, в 2021-2022 годах - 295 млн рублей ежегодно.