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Авиакомпания Wizz Air начала выполнять прямые рейсы из Казани в Будапешт

Самолеты Airbus A320 будут летать по средам и воскресеньям

КАЗАНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Wizz Air приступила к регулярным пассажирским перевозкам по маршруту Будапешт (Венгрия) - Казань и обратно. Столица Татарстана стала третьим городом России, куда авиакомпания выполняет рейсы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба международного аэропорта Казань.

"Авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе и новый партнер международного аэропорта Казань, приступила к регулярным пассажирским перевозкам по маршруту Будапешт - Казань - Будапешт. Столица Республики Татарстан стала третьим городом России, после Москвы и Санкт-Петербурга, куда выполняет рейсы авиакомпания Wizz Air", - говорится в сообщении.

Генконсул Венгрии в Казани Адам Штифтер, присутствовавший на открытии рейса, отметил, что новый маршрут окажет позитивное влияние на развитие связей между Венгрией и Татарстаном. По его словам, отмечается рост запросов на оформление визы в европейскую страну, в связи с чем расширен штат консульства.

Авиакомпания будет производить рейсы по средам и воскресеньям на самолетах Airbus A320.

Аэропорт Казань расположен в 28 км от центра столицы Татарстана. Самолеты оттуда отправляются на Урал, в Поволжье, Сибирь, Крым, центральные районы России, а также в страны Ближнего Востока, Германию и Прагу.

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