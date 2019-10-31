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Выпавший в Приволжье снег привел к заторам на дорогах крупных городов

В частности, в Кировской области за день произошло 69 аварий

ТАСС, 31 октября. Снег и гололед стали причиной ухудшения дорожных условий в четверг в ряде регионов Приволжского федерального округа (ПФО). В утренний час пик на пробки жаловались жители Уфы, Кирова, Нижнего Новгорода и Ульяновска. Из-за плохой видимости на трассах Башкирии, Самарской и Оренбургской областей водители вынуждены снижать скорость, передают корреспонденты ТАСС.

"В Кировской области за день произошло 69 аварий с материальным ущербом, еще в трех ДТП травмы получили три человека", - сообщается в официальной группе УГИБДД УМВД по региону в соцсети "ВКонтакте".

Сильный снегопад в регионе прекратился в четверг утром, однако на некоторых улицах в городе наблюдаются пробки на дорогах. По данным администрации Кирова, вечером в среду на улицах города работало 80 единиц техники, сейчас производится повторная обработка улиц.

В Нижегородской области, где неделя началась с дождей и сильного ветра, ночью в четверг выпал первый снег и установилась морозная погода, днем погода только ухудшится, предупреждают синоптики. В столице региона активизировалась работа портала "Антиснег" - на нем можно оставлять заявки на уборку территорий, отслеживать маршруты снегоуборочной техники и узнать, какая организация ответственная за тот или иной участок города.

Жители опоздали на работу

В Ульяновской области выпавший снег повлиял на работу общественного транспорта. Многие опоздали на работу, потому что на остановках пришлось стоять дольше обычного - маршрутки были заполнены до предела и ходили реже обычного. Жительница Ульяновска Ирина Романова рассказала ТАСС, что с трудом доехала на работу даже после того, как прошел час пик.

"Маршрутку ждала долго, хотя по графику они должны ходить минут через 5-10, а рядом со мной мужчина стоял, он рассказал, что почти 40 минут прождал", - поделилась она.

В Уфе, как сообщают пользователи соцсетей, первый снег не привел к затруднению движения автомобилей утром, но на трассах Башкирии есть неочищенные от снега участки. На одном из них фура съехала с дороги в небольшую реку, грузовик перевернулся.

Жители некоторых районов Оренбургской области отметили, что осадки больше напоминали мелкий град или "крупу", чем снег. В Казани обильных осадков не наблюдалось, по данным пользователей соцсетей. Снег, в частности, выпал в Зеленодольске, Буинском, Дрожжановском муниципальных районах.

Теги
РоссияНижегородская областьУльяновская областьКировская область
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