Прокуратура Крыма добилась выплаты долга по зарплате на сумму более 29 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Задолженность по зарплате перед 162 работниками на общую сумму более 29 млн рублей погасила фирма "Крымспецстрой" в Симферополе. Об этом в четверг сообщается на сайте прокуратуры Крыма.

"Установлено, что в нарушение требований закона ООО "Крымспецстрой" допустило задолженность по заработной плате перед 162 работниками в период с декабря 2018 год по октябрь 2019 года на общую сумму свыше 29 млн рублей. По результатам принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Прокуратура возбудила также административное дело по статье "Неполная выплата в установленный срок заработной платы", компанию оштрафовали на 30 тыс. рублей. Следственные органы по материалам надзорного ведомства возбудили уголовное дело по статье "Частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев".