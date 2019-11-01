Учебный парусник "Паллада" отправился из Владивостока в кругосветку

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Учебный парусник "Паллада" отправился в пятницу из Владивостока в кругосветное плавание. Поход, посвященный 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летию Победы над фашизмом, пройдет с ноября 2019 года по декабрь 2020 года.

В нем, помимо "Паллады", примут участие барки "Седов" и "Крузенштерн". Они отправятся из Калининграда в первой декаде декабря. Все три судна используются в учебных целях Росрыболовством.

"Паллада" была ошвартована среди боевых кораблей Тихоокеанского флота. Утром на причале состоялся торжественный митинг и состоялись выступления творческих коллективов. Проводить моряков в поход пришли представители Росрыболовства, Русского географического общества, руководства Приморского края, города Владивостока, духовенства, ветераны Военно-Морского Флота и юнармейцы.

"Многие мальчишки мечтали бы поменяться с вами местами. Следующий год очень знаковый для нашей страны, будет праздноваться 75-летие Великой Победы. Многие будут участвовать в этом мероприятии, и нам очень приятно, что три парусника федерального агентства по рыболовству будут по единой программе работать в рамках этих мероприятий. Вам предстоит посетить многие порты, вы будете встречаться со многими людьми. И мы надеемся, что вы с гордостью и достоинством будете нести великую честь, честь нашей огромной замечательной страны", - сказал на торжественном митинге заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Вице-президент Русского географического общества (РГО) Петр Бакланов передал экипажу "Паллады" флаг РГО, который парусник пронесет по морям и океанам и пожелал участникам экспедиции удачи.

Гонка как кульминация кругосветки

Первым в кругосветку отправилась "Паллада", позже в экспедицию выйдут барки "Седов" и "Крузенштерн". Ректор Калининградского государственного технического университета (КГТУ) Владимир Волкогон рассказал журналистам, что все три парусника встретятся на юге Атлантики.

"Все три парусника встретятся на юге Атлантики. Будет гонка на 200 миль, посвященная 200-летию открытия Антарктиды. К ним присоединятся яхты и российские, и зарубежные, присоединится, скорее всего, и научно-[исследовательское] судно "Атлантида", которое будет в этом районе. И вот эта точка их взаимодействия, их совместное маневрирование, их совместные гонки и будут центром всей экспедиции, по крайней мере, этапа, посвященного 200-летию открытия Антарктиды", - пояснил Волкогон.

На борту "Паллады" практику пройдут более 100 курсантов из Дальрыбвтуза, Камчатского государственного технического университета, Дальневосточного мореходного училища и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа, также к ним присоединятся иностранные практиканты. Среди них 29-летний Артур Огэ Нвабуфо из Нигерии, который живет в России второй год. Во Владивостоке его осталась ждать русская жена. Он рассказал, что российское мореходное образование высоко ценится в мире, и что после учебы мечтает стать капитаном, а когда парусник будет проходить мимо Нигерии, он обязательно помашет родине рукой.

Протяженность маршрута "Паллады" составит более 27 тыс. морских миль, она совершит заходы в девять портов иностранных государств. Планируется, что парусник вернется во Владивосток в июне 2020 года.

Эта экспедиция станет третьей кругосветкой "Паллады". В 2007-2008 годах в рамках кругосветного плавания судно пересекло экватор и побывало в 19 иностранных портах. Капитаном парусника тогда был Николай Зорченко. В 2003-2004 годах парусник также совершил кругосветку, посвятив ее 200-летию первого путешествия вокруг земли русских моряков под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, и повторил путь шлюпов "Надежда" и "Нева".

Во время нынешней экспедиции барк "Седов" и фрегат "Паллада" совершат кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое. Суда совершат более 40 дружеских заходов в порты государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Три парусника встретятся в точке, ближайшей к Антарктиде, - в районе субарктических островов Южной Георгии. Их безопасность на переходах обеспечит ВМФ России, а следить за местоположением парусников в режиме реального времени будут судовые земные станции российской спутниковой системы "Гонец".