Первый регулярный рейс в Бангкок запустили из обновленного аэропорта Хабаровска

ТАСС, 1 ноября. Авиакомпания "Сибирь" приступает к полетам из Хабаровска в столицу Королевства Таиланда - город Бангкок, являющийся одним из самых популярных направлений среди дальневосточных путешественников. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.

"1 ноября из аэропорта Хабаровска будет выполнен первый регулярный рейс Хабаровск - Бангкок авиакомпании "Сибирь". Около 160 пассажиров смогут первыми оценить возможности прямого перелета в один из самых крупных городов Юго-Восточной Азии", - говорится в сообщении.

Полеты будут осуществляться по пятницам на борту Airbus A320neo. Первый рейс Хабаровск - Бангкок состоится 1 ноября в 21:40 (14:40 мск).

В октябре все рейсы в аэропорту Хабаровска переведены в новый терминал, который был сдан в сентябре. Площадь нового терминала - более 27 тыс. кв. м, он почти вдвое больше старого. В нем 24 стойки регистрации, три ленты выдачи багажа, три телетрапа, 12 лифтов различного назначения и семь эскалаторов. Терминал может обслуживать 1200 пассажиров в час, это около 3 млн пассажиров в год.

Объект строился с весны 2018 года, 4 сентября его дистанционно открыл президент РФ Владимир Путин во время Восточного экономического форума (ВЭФ). Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей. Проект был реализован в рамках территории опережающего развития "Хабаровск".

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - это крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров. Проект развития хабаровского аэропорта предполагает, помимо строительства и запуска новых терминалов, реконструкцию аэродрома и развитие коммерческой зоны (AirCity) на прилегающей территории. Предполагается строительство выставочного, гостиничного и торгово-развлекательного комплекса.