Власти Приморья трудоустроили более 300 женщин с детьми до трех лет с начала года

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Приморского края трудоустроили более 300 женщин с детьми до трех лет с начала 2019 года. Всего специалисты службы занятости помогли трудоустроиться 2,5 тыс. женщин с детьми. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации края.

"Почти 2,5 тыс. женщин с детьми успешно трудоустроились на предприятия края при помощи специалистов службы занятости. Из общего количества трудоустроенных почти 1,3 тыс. - женщины, имеющие детей дошкольного возраста, включая 328 мам с малышами до трех лет. Большинство из них нашли работу в сфере дошкольного образования", - говорится в сообщении.

Сейчас в региональном банке вакансий - 1,5 тыс. предложений с неполным рабочим днем и неполной рабочей неделей, а также около 600 предложений со свободным и гибким графиком. Кроме того, женщины с детьми также могут пройти профессиональное обучение, центр занятости Приморья предлагает отдельные образовательные программы женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком.

"Это около 30 различных направлений обучения, которые помогут не только актуализировать профессиональные знания, но и влиться в рабочий процесс после длительного перерыва в трудовой деятельности. В 2019 году в рамках программы планировалось направить на обучение 300 женщин в отпуске по уходу за ребенком", - отмечается в сообщении.

Помощь с трудоустройством жителям края предоставляется по региональной программе "Содействие занятости населения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.