Более 360 тыс. детей отдохнули в летних лагерях Ростовской области в 2019 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Более 360 тыс. детей побывали в оздоровительных лагерях Ростовской области в летний период 2019 года. Для досуга детей были организованы 404 профильные смены. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.

"В лагерях региона во время летней оздоровительной кампании 362,5 тыс. детей смогли отдохнуть и с пользой провести время. Впервые в области работал военно-исторический лагерь "Страна героев", а на базе санаторно-оздоровительного центра "Мир" были организованы отдых и оздоровление детей с ограниченными возможностями здоровья", - сказал Бондарев.

Он также отметил, что в этом году была впервые открыта круглосуточное психологическое сопровождение лагерей по вопросам работы с детьми.

По данным министерства труда Ростовской области, в 2019 году в регионе работали более 900 оздоровительных организаций, работающих с детьми. Большинство из них расположены в парковых зонах, на побережье Таганрогского залива Азовского моря, имеют собственные оборудованные пляжи.

"Нам удалось провести летнюю оздоровительную кампанию благополучно, эффективно, без чрезвычайных ситуаций", - резюмировал Бондарев.