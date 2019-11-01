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Новый заказник для охраны тигров и леопардов создан в Приморье

Его площадь составляет более 82 500 га
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 1 ноября. Условия для охраны тигров и леопардов появилась в Приморье на новой территории. В регионе при поддержке Всемирного фонда защиты дикой природы России (WWF России)создан новый заказник регионального значения "Комиссаровский". Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Амурского филиала WWF.

"Заказник площадью 82 517,2 га. В резолюцию первого международного симпозиума по сохранению дальневосточного леопарда, проходившего во Владивостоке более 20 лет назад, была включена рекомендация о создании трансграничной заповедной территории, чтобы сохранить вид, ареал которого будет расширяться. Заказник расположен на ключевой для тигра и леопарда территории. Хорошо сохранившиеся места обитания способны обеспечить достаточно высокую численность хищников", - сообщила пресс-служба WWF.

Заказник создан постановлением администрации Приморского края в соответствии с концепцией развития ООПТ регионального значения в Забайкальском крае до 2030 года и схемой территориального планирования Приморского края. Заказник сохраняет природные экосистемы, но его режим не препятствует традиционному природопользованию местных жителей. Запрет охоты в заказнике обеспечит воспроизводство охотничье-промысловых животных, а запрет рубок леса позволит сохранить леса.

"С запада к новому заказнику прилегают два китайских природоохранных резервата: государственный природный заповедник "Фэнхуаншань" и уездный природный заповедник "Няоциншань". Там уже ведется работа по сохранению биоразнообразия. Созданная в России ООПТ объединяет эти территории и выстраивает важнейший экологический коридор, который обеспечит возможность обмена видами между Россией и Китаем", - пояснила старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ Анна Сердюк.

Как отметили в департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, для правильного функционирования заказника предстоит обозначить границы предупредительными знаками, поработать с местными жителями, оценить численность животных и создать систему мониторинга, определить пути перехода редких кошек через госграницу, провести мероприятия, чтобы увеличить численность копытных, выполнить противопожарные мероприятия.

Информация об обнаружении тигров и леопардов в долине реки Комиссаровка уже сейчас регулярно поступает к экологам. В соседнем Полтавском заказнике, где WWF проводит мониторинг более 10 лет, постоянно обитают три-четыре тигра и четыре-пять леопардов.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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