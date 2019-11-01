Эксперт: новые льготы для инвесторов в Ингушетии позволят снизить уровень безработицы

МАГАС, 1 ноября. /ТАСС/. Новый механизм поддержки инвесторов - предоставление инвестиционного налогового вычета в Ингушетии, позволит привлечь большее количество инвесторов в регион, что, как следствие, приведет к снижению безработицы, которая является одной из основных проблем республики. Такое мнение ТАСС выразил и.о. министра финансов региона Багаудин Халухаев.

В четверг депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии приняли в первом чтении проект закона "О предоставлении в Ингушетии инвестиционного налогового вычета при исчислении налога на прибыль организаций".

"Предоставление инвестиционного налогового вычета несомненно привлечет большее количество инвесторов в наш регион, это реальная поддержка и вспомогательный механизм для тех, кто хочет вложиться в проекты и зарабатывать в нашем регионе. В законопроект включены две сферы: строительство и модернизация основных средств, потому что основные инвестиции в регионе ведутся в эти направления, и нам они нужны, модернизация имеющихся объектов, строительство заводов, фабрик, предприятий, ТЦ. С имеющейся в регионе высокой безработицей, это также поможет нам создать и новые рабочие места, посредством повышения числа открываемых предприятий", - сказал Халухаев.

По его словам, принятие законопроекта в окончательном чтении также приведет и к росту налоговых платежей, что положительно скажется на бюджете республики. "В будущем будем включать в законопроект дополнения и новые сферы. Пока мы установили в проекте закона 20% и 50%, но впоследствии будем менять и их, при необходимости", - добавил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в Министерстве экономики региона, одной из основных мер поддержки предпринимателей в республике является предоставление статуса инвестора, соответствующие свидетельства выдается министерством. Организация, которая имеет статус инвестора, освобождается на срок окупаемости проекта (не более пяти лет) от налога на имущество, такой статус предполагает снижение арендной платы за земельные участки на 95% и снижение налога на прибыль до 13,5%. С 2018 года организациям, реализующим в Ингушетии инвестпроекты на сумму от 700 млн рублей, свидетельство инвестора выдается сроком на восемь лет.

Согласно данным Росстата, самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в регионах Северо-Кавказского федерального округа - в целом по округу он составил 10,5%. В Республике Ингушетия уровень безработицы составил 26,2%, Чеченской Республике - 13,4%, Республике Северная Осетия - 12,6%.