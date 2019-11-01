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В Чувашии открылся тепличный комплекс на 20 тыс. т овощей в год

Комплекс сможет круглый год обеспечивать овощами всю республику

ТАСС, 1 ноября. Тепличный комплекс "Новочебоксарский" проектной мощностью до 20 тыс. т овощей открылся в Атлашевском сельском поселении под Новочебоксарском в Чувашии. Комплекс сможет круглогодично обеспечивать овощами всю республику, сообщается в пятницу на сайте правительства республики.

"В Чувашии официально открылся тепличный комплекс "Новочебоксарский". Сегодня была запущена первая очередь тепличного комплекса. До конца 2020 года он должен полностью быть введен в эксплуатацию, после чего предприятие станет выпускать 20 тыс. т овощной продукции в год, что позволит более чем вдвое увеличить объем сегодняшнего производства овощей защищенного грунта в Чувашской Республике и обеспечивать население данной продукцией в течение круглого года", - говорится в сообщении.

Тепличный комплекс построили в Чебоксарском районе на площади в 11 гектаров. Теплица оборудована уникальной системой климат-контроля Ultra Clima, недостаток естественного освещения в осенне-зимний период компенсирует система досвечивания.

По данным ведомства, инвестпроект реализуется в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Группой компаний "Ренова", подписанного на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2017 года, для создания комплекса "Россельхозбанк" предоставил кредит в размере около 4 млрд рублей. Еще почти 40 млн рублей на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры выделил "Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике".

Как сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства РФ, реализация проекта позволит создать порядка 464 новых рабочих мест. Сейчас на предприятии работает 150 человек.

Теги
РоссияЧувашия
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