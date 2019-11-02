Экс-депутат Госсовета Крыма Гриневич, осужденный за мошенничество, вышел по УДО

МАЙКОП/СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Бывший депутат парламента Крыма Валерий Гриневич, осужденный в 2017 году на 9 лет и 10 месяцев за мошенничество в особо крупном размере, покушение на мошенничество и угрозу убийством, условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы, сообщил ТАСС в субботу пресс-секретарь Майкопского городского суда Илья Каримов.

"Гриневич заявил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), и 15 октября судья Вячеслав Беданоков его удовлетворил. То есть Гриневич освобожден от отбывания наказания по приговору Сакского районного суда Республики Крым от 20 июля 2017 года", - сказал Каримов.

Неотбытый Гриневичем срок заключения составил 4 года и 9 месяцев, уточнили в пресс-службе суда. Он отбывал срок в одном из исправительных учреждений Адыгеи.

В июле 2017 года Гриневича признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", статьей 159 УК РФ "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере" и статьей 119 УК РФ "Угроза убийством".

Следователи и суд установили, что в 2012 году Гриневич похитил земельные участки рекреационного назначения, находящиеся в прибрежной зоне села Штормового Сакского района Республики Крым, общей площадью 1,2 гектара и получил от их реализации более 6 млн рублей. Кроме того, с июля по октябрь 2015 года депутат получил от одного из жителей города Саки $35 тыс., за которые обещал поспособствовать прекращению проверки правоохранительных органов.

В ходе расследования уголовного дела также выяснилось, что Гриневич угрожал убийством представителю энергопоставляющей компании Крыма.