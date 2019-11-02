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Платформу онлайн-опросов "Советник губернатора" запустили в Тюменской области

Александр Моор выразил надежду, что на платформе зарегистрируются "тысячи активных жителей" региона

ТЮМЕНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Жители Тюменской области по социально важным вопросам смогут высказаться благодаря новой платформе онлайн-опросов в интернете. Проект "Советник губернатора" позволит быстро обмениваться мнениями и идеями. Об этом в субботу сообщил на официальной странице в Instagram губернатор региона Александр Моор.

"Интернет-технологии помогают нам быть ближе друг к другу, быстро обмениваться мнениями и идеями. Мы создали платформу онлайн-опросов, где каждый сможет принять участие в обсуждении региональных проектов и вопросов, важных для всех нас. Предлагают всем стать участниками проекта "Советник губернатора", - написал Моор.

Губернатор выразил надежду, что на платформе зарегистрируются "тысячи активных жителей" региона, которые дадут ответы на важные для развития региона вопросы.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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