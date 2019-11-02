Год театра официально закрыли в Иркутской области

ИРКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Официальное закрытие Года театра состоялось в Иркутской области. Об этом в субботу говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. В течение года в регионе прошло около 900 театральных мероприятий.

"За этот год около 900 мероприятий театрального плана прошли в Иркутской области. Наши артисты гастролировали не только по России, но и за рубежом, появилась возможность встретиться с коллективами из других регионов. Мы были участниками многих фестивалей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства области Валентины Вобликовой.

В мероприятиях Года театра в Иркутской области участвовали все учреждения культуры региона и любительские театры. Состоялось несколько фестивалей, одними из самых крупных были Областной фестиваль "Театральное Приангарье", Фестиваль русской оперы, XIV Международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале". Завершающим мероприятием Года театра в регионе стал Областной Байкальский театральный форум "Региональный театр: проблемы, перспективы и точки роста", на котором эксперты, критики и педагоги провели круглые столы, мастер-классы.

Годом театра указом президента в России был объявлен 2019 год. В Иркутской области его торжественное открытие состоялось 13 декабря 2018 года.