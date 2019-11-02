Пермский театр оперы и балета адаптировал детскую оперу "Терем-теремок" для незрячих детей

ПЕРМЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Пермский театр оперы и балета имени Чайковского представил премьеру - спектакль для детей "Терем-теремок". Детскую оперу здесь впервые адаптировали для незрячих и слабовидящих ребят. Об этом журналистам сообщила режиссер постановки Мария Рубина.

"Создать спектакль с тифлокомментированием - инициатива Пермской оперы, ее поддержала Пермская краевая библиотека для слепых. Комментатор Наиля Ибрагимова присутствовала на наших репетициях, внимательно наблюдала за действием, расспрашивала о построении мизансцен, устройстве декораций. Затем был составлен текст, описывающий визуальный ряд спектакля", - сказала она.

В основе либретто оперы, написанного поэтом и драматургом Самуилом Маршаком и композитором Ильей Польским, известная сказка "Теремок". Постановщики немного изменили концовку этой истории.

"В финале либретто добрые герои прогоняют из теремка плохих. Мы решили, что все-таки должна победить дружба, что нужно учиться мириться и помогать друг другу. Поэтому в конце отрицательные герои у нас объединяются с добрыми", - добавила режиссер.

Тифлокомментатор Наиля Ибрагимова рассказала журналистам, что перед спектаклем она объясняет ребятам, имеющим проблемы со зрением, какие декорации придумали художники, как выглядят костюмы героев, чем примечательны персонажи. Так, по ее словам, дети лучше могут представить себе действие на сцене. Во время спектакля комментатор сидит в отдельной комнате и читает текст в микрофон, а зрители слышат ее голос в специальных наушниках. Художник-постановщик спектакля Дарья Саморокова рассказала журналистам, что перед ней стояла задача придумать костюмы, которые лишь отвлеченно напоминали бы образы зверей и передавали яркие характеры персонажей.

"Мы вдохновлялись детскими рисунками, придумывая, какими будут парики, грим артистов, костюмы. В элементах декораций это тоже получило свое отражение", - добавила художник.

Первые спектакли вместе со всеми зрителями уже посмотрели ученики краевой школы-интерната для детей с нарушением зрения. Специально к премьере Пермская библиотека для слепых напечатала на принтере Брайля программки.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, создан в 1870 году. Его достижения неоднократно отмечены премиями фестиваля "Золотая маска".