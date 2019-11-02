Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Сочи задерживается на восемь часов

В Тюмень из Сургута направлен другой самолет

ТЮМЕНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Вылет самолета Boeing-737 авиакомпании "Ютэйр" (Utair) из Тюмени в Сочи задерживается на восемь часов. Об этом в субботу ТАСС сообщили в тюменском аэропорту.

"Пассажиры авиакомпании Utair до сих пор ожидают посадки. Первоначально вылет был назначен на 06:45 мск, но по техническим причинам он был отложен - проводилось дополнительное обслуживание самолета", - сообщили в аэропорту.

В тюменском аэропорту Рощино пояснили, что задержка рейса произошла по инициативе компании-перевозчика. В Тюмень из Сургута направлен другой борт авиакомпании.

Теги
РоссияТюменская область
Реклама на ТАСС
Саперы обезвредили снаряд времен войны, найденный жителями села в Краснодарском крае
Жители села Тенгинка обнаружили 75-мм артиллерийский снаряд в лесном массиве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС