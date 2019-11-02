Рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Сочи задерживается на восемь часов

ТЮМЕНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Вылет самолета Boeing-737 авиакомпании "Ютэйр" (Utair) из Тюмени в Сочи задерживается на восемь часов. Об этом в субботу ТАСС сообщили в тюменском аэропорту.

"Пассажиры авиакомпании Utair до сих пор ожидают посадки. Первоначально вылет был назначен на 06:45 мск, но по техническим причинам он был отложен - проводилось дополнительное обслуживание самолета", - сообщили в аэропорту.

В тюменском аэропорту Рощино пояснили, что задержка рейса произошла по инициативе компании-перевозчика. В Тюмень из Сургута направлен другой борт авиакомпании.