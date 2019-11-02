Ульяновская область намерена закрыть потребность онкобольных в лучевой терапии к 2021 году

УЛЬЯНОВСК, 2 ноября. /ТАСС/. Потребность онкобольных жителей Ульяновской области в лучевой терапии будет закрыта к 2021 году с помощью закупки нового оборудования. О таких планах в субботу доложил губернатору региона Сергею Морозову во время осмотра нового оборудования главный врач областного онкологического диспансера Валерий Базюк.

"В будущем году диспансер за счет федеральных денег покупает линейный ускоритель. У нас один линейный ускоритель есть, есть кобальтовая пушка - гамма-терапевтический аппарат и аппарат томотерапии, еще один линейный ускоритель - и область четырьмя этими аппаратами справится", - сказал он.

Главный врач уточнил, что на новом аппарате, который установлен в онкодиспансере, смогут проходить лечение 650 человек в год.

"Это третья часть нуждающихся в лучевой терапии, остальные на линейных ускорителях будут лечиться", - пояснил он.

Ранее Базюк сообщал журналистам, что особенность нового аппарата, который поступил в онкодиспансер, в совмещении в одной установке линейного ускорителя с компьютерным томографом. Соответственно, лечение и его планирование проводится под контролем компьютерного томографа в режиме онлайн. Стоимость оборудования - 308 млн рублей, средства вложил инвестор в рамках государственно-частного партнерства. Помощь жителям региона будет оказываться бесплатно по программе обязательного медицинского страхования. Первые пациенты смогут ее получить в конце декабря 2019 года - начале января 2020 года.

Новое оборудование позволит решить задачи, поставленные в проекте "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.