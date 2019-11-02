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В Чечне впервые за четыре года в ноябре выпал снег до 20 см

В связи с этим ГИБДД региона призывает водителей соблюдать скоростной режим, правила обгона и маневрирования

ГРОЗНЫЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Первый за четыре года снег выпал в Чечне высотой от 16 до 20 см. Об этом рассказали ТАСС в Чеченском центре гидрометеорологии.

"Резкое похолодание связано с циклоном, который установился на юге и в европейской части России. Снег в ноябре в Чечне не аномалия, просто его не было последние четыре года. Такая погода связана с циклоном, который установился на юге России и в европейской части", - пояснили в ведомстве.

По прогнозам гидрометцентра, после 3 ноября в регионе начнется потепление.

"Сейчас произошел заток холодного воздуха в результате циклона, но скоро он разрушится, и опять придет тепло", - добавили в гидрометцентре.

ГИБДД региона призывает водителей соблюдать скоростной режим, правила обгона и маневрирования, а МЧС по Чечне сообщило, что силы и средства чрезвычайного ведомства и подчиненных подразделений переведены в режим повышенной готовности.

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